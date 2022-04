Balade avec les lamas Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 16:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR Chapelle Solférino

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Envie d’insolite ? Prenez la route de la Chapelle Solférino et venez en famille vous balader avec des lamas !

Avec Gilles, accompagnateur en montagne diplômé, et passionné par ses compagnons doux et dociles, que vous mènerez sur les sentiers de montagne. Inscription office de tourisme (15 personnes maximum).

Tout public.

