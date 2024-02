Balade avec les demoiselles de Nuit Rue Raphael Cougnaud Le Vernet, jeudi 1 août 2024.

Les chauves-souris sont à la fois nombreuses et mystérieuses sur l’Espace Naturel Sensible de la Côte Saint Amand. Accompagné de Chauves-souris Auvergne, nous vous proposons de venir les découvrir et les écouter le temps d’une soirée.

Début : 2024-08-01 20:30:00

fin : 2024-08-01 23:00:00

Rue Raphael Cougnaud Parking des Hurlevents

Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

L’événement Balade avec les demoiselles de Nuit Le Vernet a été mis à jour le 2024-02-14 par Vichy Destinations