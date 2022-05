Balade avec les chèvres dans les collines La ferme d’Ulteria Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux

le samedi 18 juin à La ferme d’Ulteria

Balade d’environ une heure offerte par la chèvrerie, un moment champêtre dans les collines avec les chèvres.

Accès libre

Venez profiter d’une belle balade avec les biquettes ! La ferme d’Ulteria 2 Les Champs Galottes 89530 Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:30:00 2022-06-18T11:30:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T16:00:00

