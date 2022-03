Balade avec les biquettes Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux

Yonne

Balade avec les biquettes Saint-Bris-le-Vineux, 9 avril 2022, Saint-Bris-le-Vineux. Route de Champs-sur-Yonne à Chablis La Ferme d'Ulterïa

2022-04-09 – 2022-04-09 Route de Champs-sur-Yonne à Chablis La Ferme d’Ulterïa

Saint-Bris-le-Vineux Yonne Saint-Bris-le-Vineux EUR Au mois d’avril, la Ferme d’Ulterïa propose une balade à travers la campagne auxerroise en compagnie d’un troupeau de chèvres. Une balade gratuite d’environ 1 h dans les collines des champs Galottes. https://www.facebook.com/events/311529361038904/ Au mois d’avril, la Ferme d’Ulterïa propose une balade à travers la campagne auxerroise en compagnie d’un troupeau de chèvres. Une balade gratuite d’environ 1 h dans les collines des champs Galottes. Route de Champs-sur-Yonne à Chablis La Ferme d’Ulterïa Saint-Bris-le-Vineux

Lieu Saint-Bris-le-Vineux Adresse Route de Champs-sur-Yonne à Chablis La Ferme d'Ulterïa Ville Saint-Bris-le-Vineux Departement Yonne

