Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux 89530, Saint-Bris-le-Vineux Balade avec les biquettes Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’évènement: 89530

Saint-Bris-le-Vineux

Balade avec les biquettes Saint-Bris-le-Vineux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Bris-le-Vineux. Balade avec les biquettes 2021-06-19 – 2021-06-19 Les Champs Galottes La ferme d’Ultéria

Saint-Bris-le-Vineux 89530 EUR A l’occasion des journées nationales de l’agriculture, Claire Genet vous propose de reprendre les balades avec les biquettes dans le respect des règles sanitaires.

Balade d’environ 1 h dans les collines des champs Galottes. A l’occasion des journées nationales de l’agriculture, Claire Genet vous propose de reprendre les balades avec les biquettes dans le respect des règles sanitaires.

Balade d’environ 1 h dans les collines des champs Galottes.

Détails Catégories d’évènement: 89530, Saint-Bris-le-Vineux Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Bris-le-Vineux Adresse Les Champs Galottes La ferme d'Ultéria Ville Saint-Bris-le-Vineux