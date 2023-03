Balade avec le Foyer Rural du Valois Multien Betz Catégories d’Évènement: BETZ

Oise

Balade avec le Foyer Rural du Valois Multien, 12 mars 2023, Betz . Balade avec le Foyer Rural du Valois Multien 8 Rue du Valois Betz Oise

2023-03-12 – 2023-03-12 Betz

Oise Le Foyer Rural du Valois Multien propose aux marcheurs une balade mensuelle chaque deuxième dimanche du mois.

La prochaine édition se déroulera le dimanche 12 mars.

Les personnes intéressées ont rendez-vous à 9h, devant la maison des associations, au 8 rue du Valois, à Betz.

Se munir de chaussures adaptées à la marche.

Renseignements complémentaires auprès de Danielle Daux au 03.44.87.03.98 +33 3 44 87 03 98 Betz

