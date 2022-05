Balade avec Jean-Denis, Ambassadeur du Pays d’Orthe et Arrigans Oeyregave Oeyregave Catégories d’évènement: Landes

Balade avec Jean-Denis, Ambassadeur du Pays d'Orthe et Arrigans Oeyregave, 29 juillet 2022, Oeyregave.

Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis qui vous propose une balade commentée du village et de l'architecture des maisons de Oeyregave avec une présentation de la sculpture du rond-point du Layus. Vous découvrirez ensuite un autre trésor du village avec une visite des anciens fours à chaux . Rendez-vous place parking de l'église. Être bien chaussés et prévoir une réserve d'eau. Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire par téléphone au 05 58 73 00 52 ou par mail à tourisme@orthe-arrigans.fr

