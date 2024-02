Balade aux lanternes Office de Tourisme de Nevers Nevers, mardi 13 février 2024.

Balade aux lanternes Balade aux lanternes dans le Nevers médiéval Mardi 13 février, 17h30 Office de Tourisme de Nevers Tarifs : de 6 à 11 ans : 4€ / à partir de 12 ans : 8€.

Début : 2024-02-13T17:30:00+01:00 – 2024-02-13T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T17:30:00+01:00 – 2024-02-13T19:00:00+01:00

Balade aux lanternes

Venez découvrir les rues peu connues du quartier historique de Nevers (Rue du Calvaire, Rue Casse-Cou, Place Mossé…) à la lueur des lanternes ! Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A partir de 6 ans.

Durée : 1h30.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme (vitres de l’entrée).

Attention aux poussettes : les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés…

Pas d’enfant en-dessous de cet âge.

Rendez-vous toute l’année : les 13/02 à 17h30, 29/03 à 18h30, 12 et 26/04 à 20h, 7 et 10/05 à 20h30, 7 et 10/05 à 20h30, 7 et 28/06 à 21h, 13 et 26/07 à 21h, 2, 14, 16 et 30/08 à 21h, 13 et 27/09 à 19h30, 18/10 à 18h30 et 13/12 à 17h30. Tarifs : de 6 à 11 ans : 4€ / à partir de 12 ans : 8€.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement.

Pas de paiement sur place, le soir-même.

Office de Tourisme de Nevers 4 Rue Sabatier 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

(c) M. Popineau OTINA