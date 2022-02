Balade aux lanternes Office de Tourisme de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Office de Tourisme de Nevers, le vendredi 26 août à 21:00

Venez découvrir les rues peu connues du quartier historique de Nevers (Rue du Calvaire, Rue Casse-Cou, Place Mossé…) à la lueur des lanternes ! Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers. A partir de 6 ans. Durée : 1h30. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme (vitres de l’entrée). Attention aux poussettes : les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés… Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Rendez-vous vendredi 26 Août à 21h. Tarifs : de 6 à 11 ans : 3.50€ / à partir de 12 ans : 7€. Billetterie et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de paiement sur place, le soir-même.

De 6 à 11 ans : 3.50€ et à partir de 12 ans : 7€. Réservation obligatoire.

