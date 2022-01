Balade aux lanternes Nevers, 17 juin 2022, Nevers.

Balade aux lanternes Rue Sabatier Palais ducal Nevers

2022-06-17 – 2022-06-17 Rue Sabatier Palais ducal

Nevers Nièvre

3.5 3.5 EUR Venez découvrir les rues peu connues du quartier historique de Nevers (Rue du Calvaire, Rue Casse Cou, Place Mossé…) à la lueur des lanternes !

Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A partir de 6 ans. Durée : 1h30.

Rendez vous devant l’Office de Tourisme (vitres de l’entrée).

Attention aux poussettes : les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés… Pas d’enfant en-dessous de cet âge.

Tous les vendredis : 17 juin, 1er et 22 juillet, 12 et 26 août, 23 septembre à 21h et 2 décembre à 17h30.

Tarifs : de 6 à 11 ans : 3.50€ / à partir de 12 ans : 7€.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de paiement sur place, le soir-même.

Cette animation vous intéresse pour la faire en groupe? Contactez l’Office pour réserver votre date !

Venez découvrir les rues peu connues du quartier historique de Nevers (Rue du Calvaire, Rue Casse Cou, Place Mossé…) à la lueur des lanternes !

Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A partir de 6 ans. Durée : 1h30.

Rendez vous devant l’Office de Tourisme (vitres de l’entrée).

Attention aux poussettes : les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés… Pas d’enfant en-dessous de cet âge.

Tous les vendredis : 17 juin, 1er et 22 juillet, 12 et 26 août, 23 septembre à 21h et 2 décembre à 17h30.

Tarifs : de 6 à 11 ans : 3.50€ / à partir de 12 ans : 7€.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de paiement sur place, le soir-même.

Cette animation vous intéresse pour la faire en groupe? Contactez l’Office pour réserver votre date !

Rue Sabatier Palais ducal Nevers

dernière mise à jour : 2022-01-26 par