Balade aux lanternes NEVERS Rue Sabatier Nevers, vendredi 7 juin 2024.

Venez découvrir les rues peu connues du quartier historique de Nevers (Rue du Calvaire, Rue Casse Cou, Place Mossé…) à la lueur des lanternes !

Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A partir de 6 ans. Durée 1h30.

Rendez vous devant l’Office de Tourisme (vitres de l’entrée).

Attention aux poussettes les chemins empruntés ont des escaliers, des pavés… Pas d’enfant en-dessous de cet âge.

Rendez-vous les 13/02 à 17h30, 29/03 à 18h30, 12 et 26/04 à 20h, 7 et 10/05 à 20h30, 7 et 28/06 à 21h, 13 et 26/07 à 21h, 2, 14, 16 et 30/08 à 21h, 13 et 27/09 à 19h30, 18/10 à 18h30 et 13/12 à 17h30.

Tarifs de 6 à 11 ans 4€ / à partir de 12 ans 8€.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Pas de paiement sur place, le soir-même. Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler une date en cas de force majeure.

Cette animation vous intéresse pour la faire en groupe? Contactez l’Office pour réserver votre date ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 21:00:00

fin : 2024-06-07 22:30:00

Rue Sabatier Palais ducal

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@nevers-tourisme.com

L’événement Balade aux lanternes NEVERS Nevers a été mis à jour le 2024-02-05 par OT NEVERS