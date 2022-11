Balade aux lanternes lumières des enfants Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’évènement: Dordogne

Balade aux lanternes lumières des enfants

Saint-Pierre-de-Frugie, 3 décembre 2022

Lieu-dit Le Bourg Salle de la Mairie – Bibliothèque

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-03 18:30:00

Salle de la Mairie – Bibliothèque Lieu-dit Le Bourg

Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Atelier de fabrication des lanternes de 15h30 à 17h30

17h30 : Venez avec vos enfants pour une balade au village à la tombée de la nuit / Amenez vos lampions ou lanternes. 1/2h de déambulation

Vous pouvez amener un goûter à partager ou un thermos de boisson chaude. Atelier de fabrication des lanternes de 15h30 à 17h30

17h30 : Venez avec vos enfants pour une balade au village à la tombée de la nuit / Amenez vos lampions ou lanternes. 1/2h de déambulation

+33 6 01 30 68 94

Salle de la Mairie – Bibliothèque Lieu-dit Le Bourg Saint-Pierre-de-Frugie

