Balade aux lanternes L'ancienne cité thermale de Pougues les Eaux en nocturne
Rue du Docteur Faucher
Pougues-les-Eaux, jeudi 20 juin 2024.

Balade aux lanternes L’ancienne cité thermale de Pougues les Eaux en nocturne.

Venez découvrir à la lueur des lanternes l’histoire de l’ancienne ville thermale de Pougues les Eaux.

Nous parlerons du passé thermal, verrons les maisons des curistes et marcherons dans les rues chargées d’histoire de cette petite ville.

A travers histoires et anecdotes, vous connaîtrez tout de Pougues les Eaux. Une surprise vous attendra durant la visite !

Rendez-vous les jeudis 20/06, 18/07, 22/08 à 21h et 19/09 à 19h30 sur le parking de la Mairie, Parc Simone Veil.

Durée 1h30.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant sous cet âge.

Tarifs 8€ adulte (dès 12 ans) / 4€ enfant de 6 à 11 ans.

Billetterie à l’Office de tourisme de Nevers. Pas de remboursement. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 21:00:00

fin : 2024-06-20 22:30:00

Rue du Docteur Faucher Parc Simon Veil

Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@nevers-tourisme.com

