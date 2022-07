Balade aux lanternes Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Ervy-le-Châtel

Balade aux lanternes Ervy-le-Châtel, 29 juillet 2022, Ervy-le-Châtel. Balade aux lanternes

Ervy-le-Châtel Aube

2022-07-29 – 2022-07-29 Ervy-le-Châtel

Aube 5 Eur Vendredi 29 juillet : ERVY LE CHATEL – « Balade aux lanternes », à 20h30. Plongez au cœur du Moyen-âge et découvrez le riche patrimoine d’Ervy-le-Châtel à la lueur des lanternes. Sur inscription obligatoire. Tarif : adulte 5 €, enfant de 5 à 12 ans 2 €, gratuit – 5 ans. Organisé par l’Office de Tourisme Othe Armance. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com ot@tourisme-othe-armance.com Vendredi 29 juillet : ERVY LE CHATEL – « Balade aux lanternes », à 20h30. Plongez au cœur du Moyen-âge et découvrez le riche patrimoine d’Ervy-le-Châtel à la lueur des lanternes. Sur inscription obligatoire. Tarif : adulte 5 €, enfant de 5 à 12 ans 2 €, gratuit – 5 ans. Organisé par l’Office de Tourisme Othe Armance. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com AliceKeyStudio pixabay

Ervy-le-Châtel

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Ervy-le-Châtel Autres Lieu Ervy-le-Châtel Adresse Ervy-le-Châtel Aube Ville Ervy-le-Châtel lieuville Ervy-le-Châtel Departement Aube

Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ervy-le-chatel/

Balade aux lanternes Ervy-le-Châtel 2022-07-29 was last modified: by Balade aux lanternes Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 29 juillet 2022 Ervy-le-Châtel, Aube

Ervy-le-Châtel Aube