Balade aux lampions Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne, bureau de Cuiseaux, 17 février 2023, Cuiseaux

2023-02-17 17:30:00 – 2023-02-17 18:30:00

Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne, bureau de Cuiseaux 19 Rue Edouard Vuillard

Cuiseaux

Saone-et-Loire Cuiseaux EUR 0 0 Balade aux lampions dans le centre du village avec histoire et légende adaptée aux enfants.

Un lampion sera prêté à chaque enfant inscrit. Jus de pomme chaud servi à l’issue de la balade. info.cuiseaux@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 72 76 09 Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne, bureau de Cuiseaux 19 Rue Edouard Vuillard Cuiseaux

Lieu Cuiseaux Adresse Cuiseaux Saone-et-Loire Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne, bureau de Cuiseaux 19 Rue Edouard Vuillard

