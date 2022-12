Balade aux flambeaux Arcachon Arcachon OT Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde Arcachon Organisée par les M’ Quartier

Equipez-vous de lumières et de votre bonnet de Noël.

Rendez-vous au Kiosque du parc Mauresque dès 18h (départ à 18h30), le mardi 27 décembre.

