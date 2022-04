Balade autour du Saget Saint-Lanne Saint-Lanne Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lanne

Balade autour du Saget Saint-Lanne, 30 avril 2022, Saint-Lanne. Balade autour du Saget SAINT-LANNE Foyer Communal Saint-Lanne

2022-04-30 08:30:00 – 2022-04-30 13:00:00 SAINT-LANNE Foyer Communal

Saint-Lanne Hautes-Pyrénées Saint-Lanne L’association Autour du Saget organise une marche autour du Saget sur le thème de l’agriculture et des paysages. Accueil à 8h30 devant le foyer rural, départ à 9h.

Arrivée à 12h pour partager un verre de l’amitié autour de produits locaux. Prévoir les chaussures et une tenue adaptée à la météo et au terrain.

Participation de 2€ pour les non-adhérents.

Ouvert à tous. Marche dédiée à Evelyne Rousset. +33 5 62 35 45 33 SAINT-LANNE Foyer Communal Saint-Lanne

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lanne Autres Lieu Saint-Lanne Adresse SAINT-LANNE Foyer Communal Ville Saint-Lanne lieuville SAINT-LANNE Foyer Communal Saint-Lanne Departement Hautes-Pyrénées

Balade autour du Saget Saint-Lanne 2022-04-30 was last modified: by Balade autour du Saget Saint-Lanne Saint-Lanne 30 avril 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lanne

Saint-Lanne Hautes-Pyrénées