Balade autour du jardin de l'écocentre sur le thème des plantes sauvages, 25 février 2023, Pleumeur-Bodou

Balade autour du jardin de l’écocentre sur le thème des plantes sauvages

2023-02-25 – 2023-02-25

Présentation de l’activité

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales que l’on trouve à la fin de l’hiver-début du printemps. Comment être sûre de bien les identifier ? Comment les utiliser en cuisine et dans la « pharmacopée familiale » pour en retirer tous les bénéfices ? Timothée, l’animateur, tâchera de répondre à toutes ces questions pendant ces 2h30 de promenade.

Programme de l’après-midi

ndant le temps qui nous sera imparti, nous partirons à la recherche des plantes sauvages comestibles et médicinales du jardin de l’écocentre, nous apprendrons à les identifier, à les nommer. Nous parlerons aussi des plantes qui présentent une toxicité (pas toujours mortelles mais potentiellement dangereuses) pour se familiariser avec elles aussi. Timothée partagera ses astuces de cueilleur ainsi que ses recettes de cuisine avec vous, afin que vous puissiez repartir avec des idées pour valoriser ces fabuleuses plantes offertes par la Terre-Mère.

Déroulé de l’après-midi

14h – Rendez-vous à la ferme associative (au bout du chemin, en bas de la partie « parc » de l’écocentre) et présentations entre les participants·es et l’animateur puis promenade à la rencontre des plantes sauvages comestibles et médicinales au jardin.

16h30 – Fin de la promenade et dégustation d’une tisane à base de plantes du jardin.

Le Cuisinier

Cela fait 8 ans que Timothée « Tim Lipouz » a créé son activité de cuisinier veggie-traiteur-animateur culinaire. Toujours à la recherche du goût associé à la santé, sa démarche s’inscrit pleinement dans des valeurs éthiques. La protection de la nature, les soins portés à la Terre, le bien-être animal, favoriser la santé sont autant de critères qui sont au centre de sa cuisine. Dès ses débuts dans la cuisine végétale et naturelle, Timothée s’est intéressé aux plantes sauvages et à leurs multiples usages en cuisine et en médecine naturelle. Il les cueille et les utilise dans sa cuisine quotidienne depuis presque 10 ans. Il a récemment écrit un livre dans lequel il présente 15 plantes sauvages communes en Bretagne et dans lequel il explique comment les cueillir et les consommer, il s’intitule Cuisiner les plantes sauvages de ma région.

Équipement à prévoir

Un cahier ou de quoi prendre des notes, ainsi qu’un crayon, des sacs en papier si vous voulez cueillir quelques plantes et des chaussures ou des bottes pour marcher dans le jardin et aux alentours.

Côté convivialité

Les balades se finissent toujours par une tisane conviviale réalisées à partir de plantes du jardin, ce qui offre l’occasion aux participants·es de poursuivre les échanges sur les plantes ou autre.

