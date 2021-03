Balade autour du Clos Clos des cordeliers – Domaine Ratron, 1 mai 2021-1 mai 2021, Souzay-Champigny.

Balade autour du Clos

du samedi 1 mai au dimanche 2 mai à Clos des cordeliers – Domaine Ratron

Un membre de l’équipe du Domaine Ratron vous emmène en balade autour du Clos des Cordeliers à Souzay-Champigny et a le plaisir de vous faire partager le quotidien du domaine, sa philosophie et sa passion du métier. Pendant cette balade d’environ 1h15, vous découvrirez : * L’histoire du domaine, * L’appellation Saumur-Champigny, * Le cépage rouge emblématique de la Loire : le Cabernet Franc (taille et entretien), * Le mode cultural et le label Haute Valeur Environnementale (HVE), * L’importance de la favorisation de la biodiversité, * L’évolution de la vigne, * La vinification des différents vins, laissant une place prépondérante à l’expression du terroir. A l’issue de cette balade, vous visitez le chai de vinification et les caves souterraines. Une dégustation des vins du domaine clôture cette rencontre. Fait d’authenticité et de passion, ce moment partagé est l’occasion d’étoffer vos connaissances autour du vin sans tabou ni retenue !

Réservation obligatoire, 7€ par participant (Gratuit pour les – de 16 ans)

Clos des Cordeliers, Domaine Ratron – Pays de la Loire Grandeur Nature

Clos des cordeliers – Domaine Ratron Rue des 4 Chesneaux, 49400 Souzay-Champigny, France Souzay-Champigny



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-01T10:15:00 2021-05-01T11:30:00;2021-05-02T10:15:00 2021-05-02T11:30:00