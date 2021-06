Montaner - Salle des fêtes Montaner Montaner - Salle des fêtes, Pyrénées-Atlantiques Balade autour du château et écoute à la batbox par l’Association Evasion Pyrénéenne Montaner Montaner - Salle des fêtes Catégories d’évènement: Montaner - Salle des fêtes

Montaner, le mercredi 4 août à 20:00

A l’aide d’outils pédagogiques, le monde de la nuit s’offre à vous : grâce à un système d’écoute (les batbox) vous apprendrez les méthodes d’identification des chiroptères, vous découvrirez également leur cycle biologique, mais aussi les mythes qui les entourent. Les chauves-souris sont extraordinaires et très utiles, vous repartirez avec de précieux conseils!

Tous publics – Gratuit – Places limitées – Réservation à partir du 15 juillet.

Evasion Pyrénéenne vous emmène à la découverte de la chauve-souris sur le terrain!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T20:00:00 2021-08-04T23:00:00

