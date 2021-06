Oberlarg Oberlarg Haut-Rhin, Oberlarg Balade autour d’Oberlarg Oberlarg Oberlarg Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Oberlarg Haut-Rhin Oberlarg est connu pour sa grotte du Mannlefelsen, mais également pour le château du Morimont. Mais avez-vous déjà observé les hêtres centenaires qui bordent le chemin de crête, ou le paysage depuis la roche aux sorcières, le gué de la Largue ? Suivez François Jaeckel pour découvrir le patrimoine à la fois historique et naturel de ce village préservé. Places limitées – Sur inscription uniquement

Catégories d'évènement: Haut-Rhin, Oberlarg
Lieu Oberlarg