Balade autour des plantes sauvages comestibles

Balade autour des plantes sauvages comestibles, 6 juin 2022, . Balade autour des plantes sauvages comestibles

2022-06-06 09:15:00 – 2022-06-06 EUR Le temps d’une matinée, venez découvrir les plantes sauvages comestibles de la vallée de Villé. Les sens en éveil, en pleine conscience, partons à la rencontre de « ces mauvaises herbes », pas si mauvaises que ça ! Découvrez avec nous l’histoire de ces herbes, leurs caractéristiques et personnalité, leurs usages en cuisine, ainsi que leurs propriétés thérapeutiques. A l’issue de la balade, nous nous retrouverons pour échanger et déguster des petits plats à base de plantes préalablement rencontrées. Le temps d’une matinée, venez découvrir les plantes sauvages comestibles de la vallée de Villé. Les sens en éveil, en pleine conscience, partons à la rencontre de « ces mauvaises herbes », pas si mauvaises que ça ! Découvrez avec nous l’histoire de ces herbes, leurs caractéristiques et personnalité, leurs usages en cuisine, ainsi que leurs propriétés thérapeutiques. A l’issue de la balade, nous nous retrouverons pour échanger et déguster des petits plats à base de plantes préalablement rencontrées. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville