Balade autour des plantes comestibles place de l’église Saint-Jean-des-Ollières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Jean-des-Ollières

Balade autour des plantes comestibles place de l’église, 4 juin 2022, Saint-Jean-des-Ollières. Balade autour des plantes comestibles

le samedi 4 juin à place de l’église

Lors d’une promenade botanique dans le village de St Jean, partez à la découverte de la flore spontanée aux abords du village. Accompagnés de Laurent Occelli, botaniste, vous recherchez les plantes médicinales et comestibles. Cette sortie est l’occasion de valoriser des soi-disant mauvaises herbes, avec recettes et anecdotes. Un goûter sera offert à la fin de la balade autour d’une séance de dédicace de Laurent Occelli pour son ouvrage « En promenade je cueille … mes plantes sauvages comestibles » aux éditions De Borée, et de Guillaume Reynard, illustrateur, pour son ouvrage « Inventaire de la ciel au terre » aux éditions Actes Sud Junior Lors d’une promenade botanique dans le village de St Jean, partez à la découverte de la flore spontanée aux abords du village, accompagnés de Laurent Occelli, botaniste. place de l’église saint jean des ollières Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Jean-des-Ollières Autres Lieu place de l'église Adresse saint jean des ollières Ville Saint-Jean-des-Ollières lieuville place de l'église Saint-Jean-des-Ollières Departement Puy-de-Dôme

place de l'église Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-des-ollieres/

Balade autour des plantes comestibles place de l’église 2022-06-04 was last modified: by Balade autour des plantes comestibles place de l’église place de l'église 4 juin 2022 place de l'église Saint-Jean-des-Ollières Saint-Jean-des-Ollières

Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme