Balade autour des 5 sens dans la vieille ville 2021-08-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-18 11:00:00 11:00:00

L’Île-Rousse Corse EUR A PAPINA propose une balade autour des 5 sens pour composer une carte sensible de la ville : quels odeurs, sons, goûts, matières, et couleurs qui caractérisent la ville ? Chaque enfant est invité à observer et consigner ce qui l’entoure. ateliers.apapina@gmail.com +33 6 22 34 79 66 https://www.instagram.com/ateliers_apapina/ dernière mise à jour : 2021-07-29 par

