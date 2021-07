Balade autour de Wengelsbach Niedersteinbach, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Niedersteinbach.

Niedersteinbach 67510

Balade à la découverte de l’histoire et des petites histoires du hameau frontalier de Wengelsbach avec Edmond Fabacher. Passage au Maimont (515 m), sommet mythique qui se dresse entre la France et l’Allemagne, avec son mur d’enceinte celte et sa pierre de sacrifices appelée Opferschale et la Croix de la Paix (Friedenskreuz) érigée en souvenir de la bataille du 13 mai 1940. Rendez-vous devant l’ancienne école de Wengelsbach.

