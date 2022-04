Balade autour de Tarnac Tarnac Tarnac TarnacTarnac Catégories d’évènement: Corrèze

Balade autour de Tarnac, 25 avril 2022, Tarnac.

2022-04-25 13:30:00

Rendez-vous à 13h30 devant la mairie, 3€, gratuit pour les adhérents ARHA. L'association ARHA (association de recherche historique et archéologique) vous propose une balade de 6 à 8km autour de Tarnac les 25 avril, 21 mai, 30 juillet, 18 août et 17 septembre.

