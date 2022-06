Balade autour de l’étang de Sagnat Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Catégories d’évènement: 87250

Sortie nature aux environs de l'étang de Sagnat avec Jean-Claude Langenbach, animateur à la Ligue pour la Protection des Oiseaux Limousin. Dimanche 12 juin de 9h à 12h, RDV au parking de l'étang de Sagnat (à côté du camping). Gratuit. Tout public. Réservation auprès de Mr Langenbach 06 61 93 71 97. Ligue pour la Protection des Oiseaux Limousin 05 55 32 20 23 .

