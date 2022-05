Balade autour de la géologie Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Balade autour de la géologie Montbrun-les-Bains, 21 mai 2022

2022-05-21 14:00:00

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains Dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie, venez découvrir les richesses géologique autour de Montbrun pendant une courte randonnée accompagnés par le professeur Pascal Barrier de l’Unilasalle. r r nINSCRIPTION OBLIGATOIRE montbrun.cdf@gmail.com +33 6 37 99 58 97 office de tourisme 15 l’autin Montbrun-les-Bains

