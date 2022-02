Balade automnale à la Fosse Arthour Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Orne

Balade automnale à la Fosse Arthour Domfront en Poiraie, 25 octobre 2022, Domfront en Poiraie. Balade automnale à la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’auberge de la Fosse Arthour Domfront en Poiraie

2022-10-25 14:00:00 – 2022-10-25 16:00:00 Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’auberge de la Fosse Arthour

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie L’automne! La saison où les arbres de la Fosse Arthour se parent de leurs plus belles couleurs. Venez vous immerger au cœur de ce site mythique. Les pieds dans la lande ou en forêt, sur des éperons rocheux ou au bord de la rivière, vous randonnerez dans des paysages typiques du massif Armoricain. Balade découverte – 2 à 5 km L’automne! La saison où les arbres de la Fosse Arthour se parent de leurs plus belles couleurs. Venez vous immerger au cœur de ce site mythique. Les pieds dans la lande ou en forêt, sur des éperons rocheux ou au bord de la rivière, vous randonnerez… +33 2 33 81 13 33 L’automne! La saison où les arbres de la Fosse Arthour se parent de leurs plus belles couleurs. Venez vous immerger au cœur de ce site mythique. Les pieds dans la lande ou en forêt, sur des éperons rocheux ou au bord de la rivière, vous randonnerez dans des paysages typiques du massif Armoricain. Balade découverte – 2 à 5 km Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l’auberge de la Fosse Arthour Domfront en Poiraie

dernière mise à jour : 2022-02-23 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE

Détails Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie, Orne Autres Lieu Domfront en Poiraie Adresse Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l'auberge de la Fosse Arthour Ville Domfront en Poiraie lieuville Saint-Georges-de-Rouelley Parking de l'auberge de la Fosse Arthour Domfront en Poiraie Departement Orne

Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domfront-en-poiraie/

Balade automnale à la Fosse Arthour Domfront en Poiraie 2022-10-25 was last modified: by Balade automnale à la Fosse Arthour Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie 25 octobre 2022 Domfront-en-Poiraie Orne

Domfront en Poiraie Orne