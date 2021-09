Amboise Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci Amboise, Indre-et-Loire Balade au vert Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Balade au vert Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci, 18 septembre 2021, Amboise. Balade au vert

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci

Au programme : • découverte de l’histoire et de l’architecture du domaine ainsi que de la gestion du parc. • découverte des travaux de Léonard de Vinci, ingénieur et botaniste.

Visite guidée comprise dans le billet d’entrée. Inscription sur place auprès de la billetterie. Capacité : 28 personnes maximum.

Découverte “à deux voix” du parc grâce à une visite commentée par le chef jardinier du Clos Lucé accompagné d’une guide conférencière. Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 2 rue du Clos-Lucé, 37400 Amboise Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci Adresse 2 rue du Clos-Lucé, 37400 Amboise Ville Amboise lieuville Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci Amboise