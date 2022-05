Balade au vert avec La Manivelle ferme dehaudt, 4 juin 2022, Wasquehal.

Balade au vert avec La Manivelle

ferme dehaudt, le samedi 4 juin à 17:00

LA NUIT ELECTRIQUE à 17h30 (dans la grange) – Dès 4 ans Lorsque leur mère part le soir travailler au café, Marie raconte des histoires à son petit frère, et ils aiment celles qui font un peu peur. Une visite à la fête foraine développe leur imaginaire. Le doute s’installe, maman n’est-elle pas bizarre en ce moment ?… Texte de M i ke Kenn y Création collective Stéphanie Cliquennois, Calie Doze, Nicolas Madrecki Régie et création lumière François Frémy Direction artistique François Gérard L’ENCLOS à 19h00 (dans la grange) – Dès 4 ans Un rond de gazon, un petit tabouret et une lampe… L’enclos est là, tout petit, avec un grand bonhomme dedans ! Et dehors, un autre bien curieux… Vif et impertinent, ce spectacle met en jeu des personnages qui se questionnent. Pourquoi sortir ? Comment rentrer ? Une maman arrive, et chacun essaie de poursuivre son idée, use d’arguments, de stratégies surprenantes et loufoques, d’une inventivité désarmante… Texte François Chanal. Mise en espace François Gérard. Avec André Bellout Delettrez, Florence Bisiaux et Colin Robardey. GLOUNTEKO Interludes (en extérieur avant et après les deux spectacles) GlounTéko, jongleur et bluesman, est un p’tit bonhomme errant avec son monde bancal dans le corps. Tout lui échappe mais derrière son apparente naïveté, la virtuosité n’est jamais bien loin. Et pour l’occasion, son errance croisera celle d’un autre, un musicien. Cie le Cirque Inachevé Thomas Dequidt et un musicien

entrée libre inscription sur place et par le site internet de la manivelle

Deux spectacles sous dans la grange : La Nuit Electrique et L’Enclos avec la participation d’un jongleur et d’un musicien

ferme dehaudt Impasse du Triest Wasquehal Nord



