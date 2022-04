Balade au temps de la Préhistoire Cromac Cromac CromacCromac Catégories d’évènement: Cromac

Cromac Haute-Vienne Mondon Cromac Haute-Vienne Cromac RDV à 15h sur le parking du Lac de Mondon. Public : enfants de 6 à 12 ans accompagnés. Sur inscription. Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com Tarif : 5€/enfant.

Règlement au lieu de RDV en espèces ou par chèque.

Venez vivre de façon ludique la vie des hommes et des femmes qui ont habité "l'abri sous roche du pont du loup".

Règlement au lieu de RDV en espèces ou par chèque.

Mondon Cromac Cromac

