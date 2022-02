Balade « Au printemps, les arbres » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Balade « Au printemps, les arbres » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage, 20 avril 2022, Souleuvre en Bocage. Balade « Au printemps, les arbres » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Le Bény-Bocage 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage

2022-04-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-20 12:00:00 12:00:00 Le Bény-Bocage 28 le hamel pin

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui une balade : « Au printemps, les arbres », 5km dans les chemins de la Souleuvre, à la découverte de la diversité des arbres. Départ à la maison de la nature. En cas de pluie, prévoir une tenue adaptée. La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui une balade : « Au printemps, les arbres », 5km dans les chemins de la Souleuvre, à la découverte de la diversité des arbres. Départ à la maison de la… contact@assomnps.com +33 2 33 57 57 79 La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui une balade : « Au printemps, les arbres », 5km dans les chemins de la Souleuvre, à la découverte de la diversité des arbres. Départ à la maison de la nature. En cas de pluie, prévoir une tenue adaptée. MNPS

Le Bény-Bocage 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Bény-Bocage 28 le hamel pin Ville Souleuvre en Bocage lieuville Le Bény-Bocage 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage Departement Calvados

Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souleuvre-en-bocage/

Balade « Au printemps, les arbres » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage 2022-04-20 was last modified: by Balade « Au printemps, les arbres » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage 20 avril 2022 Calvados Souleuvre-en-Bocage

Souleuvre en Bocage Calvados