Balade au pays du mont d’or Longevilles-Mont-d’Or, 25 septembre 2022, Longevilles-Mont-d'Or.

Balade au pays du mont d’or Longevilles-Mont-d’Or

2022-09-25 – 2022-09-25

Longevilles-Mont-d’Or Doubs Longevilles-Mont-d’Or

EUR De 9h à 17h.

Organisée par le Foyer Rural des Longevilles Mont d’Or.

Venez admirer les paysages au cœur des alpages en dégustant les produits du terroir le long d’une balade de chalets en chalets sur le Mont d’Or.

Animations : cor des Alpes, art du bois, tavaillonneur, fabrication de fromages, accordéon ….

Le repas spécial Mont d’Or est servi dans les chalets et auberges suivants : La Boissaude, La Petite Echelle, La Grangette, Le Flocon, La Bartelette, Le Gros Morond et La Coquille.

Accès possible seulement à pied, à cheval, en vélo et en télésiège (3,50€).

Buvette et restauration sur place.

Accès libre.

foyerrural-lmo@orange.fr +33 3 81 49 94 55

Longevilles-Mont-d’Or

