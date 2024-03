BALADE AU PAS DE L’ANE Fécamp, samedi 6 juillet 2024.

BALADE AU PAS DE L’ANE Fécamp Seine-Maritime

Apprenez le mode de vie de cet équidé et profitez de cet animal au caractère doux et sensible lors d’une balade en sa compagnie.

Explication et bâtage des ânesses avec les participants.

Balade accompagnée et privatisée au pas de l’âne sur la route qui longe le canal de la voute, montée au Hameau La Roquette par un sentier et redescente par le Chemin de la Cavée. Retour au site par la route des Dessous. Les ânesses sont menées à la longe par les participants, elles sont éduquées pour et se laissent conduire assez facilement, même par des enfants de 8 ans.

Conditions de l’évènement :

– Durée 4h.

– Rendez-vous 14h, retour pour 18h au plus tard.

– Lieux le site de Doux d’Ânes

(se garer sur l’herbe au croisement avec le boulevard Mandela et continuer à pied, le site est à 300m).

– Nombre minimum de participants 1 Nombre maximum 5.

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Apprenez le mode de vie de cet équidé et profitez de cet animal au caractère doux et sensible lors d’une balade en sa compagnie.

Explication et bâtage des ânesses avec les participants.

Balade accompagnée et privatisée au pas de l’âne sur la route qui longe le canal de la voute, montée au Hameau La Roquette par un sentier et redescente par le Chemin de la Cavée. Retour au site par la route des Dessous. Les ânesses sont menées à la longe par les participants, elles sont éduquées pour et se laissent conduire assez facilement, même par des enfants de 8 ans.

Conditions de l’évènement :

– Durée 4h.

– Rendez-vous 14h, retour pour 18h au plus tard.

– Lieux le site de Doux d’Ânes

(se garer sur l’herbe au croisement avec le boulevard Mandela et continuer à pied, le site est à 300m).

– Nombre minimum de participants 1 Nombre maximum 5.

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06 18:00:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement BALADE AU PAS DE L’ANE Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp