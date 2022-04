Balade au Mont-César Bailleul-sur-Thérain Bailleul-sur-Thérain Catégories d’évènement: Bailleul-sur-Thérain

Oise

Balade au Mont-César Bailleul-sur-Thérain, 22 mai 2022, Bailleul-sur-Thérain. Balade au Mont-César Bailleul-sur-Thérain

2022-05-22 09:30:00 – 2022-05-22 12:00:00

Bailleul-sur-Thérain Oise Sortie nature : “Les Orchidées sauvages et les Papillons” Suivi d’un pique-nique sorti du sac. RDV à Bailleul-sur-Thérain (parking à l’intersection de l’avenue de l’Europe et de la rue du Mont-César). Venez découvrir la faune et la flore de cette colline avec des passionnés de nature. Avec l’association AFODHEZ (Les Amis de la Forêt de Hez-Froidmont). Sortie nature : “Les Orchidées sauvages et les Papillons” Suivi d’un pique-nique sorti du sac. RDV à Bailleul-sur-Thérain (parking à l’intersection de l’avenue de l’Europe et de la rue du Mont-César). Venez découvrir la faune et la flore de cette colline avec des passionnés de nature. Avec l’association AFODHEZ (Les Amis de la Forêt de Hez-Froidmont). afodhez@gmail.com +33 6 49 54 33 23 Sortie nature : “Les Orchidées sauvages et les Papillons” Suivi d’un pique-nique sorti du sac. RDV à Bailleul-sur-Thérain (parking à l’intersection de l’avenue de l’Europe et de la rue du Mont-César). Venez découvrir la faune et la flore de cette colline avec des passionnés de nature. Avec l’association AFODHEZ (Les Amis de la Forêt de Hez-Froidmont). CC0 Domaine public

Bailleul-sur-Thérain

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bailleul-sur-Thérain, Oise Autres Lieu Bailleul-sur-Thérain Adresse Ville Bailleul-sur-Thérain lieuville Bailleul-sur-Thérain Departement Oise

Bailleul-sur-Thérain Bailleul-sur-Thérain Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul-sur-therain/

Balade au Mont-César Bailleul-sur-Thérain 2022-05-22 was last modified: by Balade au Mont-César Bailleul-sur-Thérain Bailleul-sur-Thérain 22 mai 2022 Bailleul-sur-Thérain Oise

Bailleul-sur-Thérain Oise