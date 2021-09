Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru Isère, Villages du Lac de Paladru Balade au lac «Un carnet dans la poche» Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru Catégories d’évènement: Isère

Villages du Lac de Paladru

Balade au lac «Un carnet dans la poche» Villages du Lac de Paladru, 18 septembre 2021, Villages du Lac de Paladru. Balade au lac «Un carnet dans la poche» 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18 21:00:00 21:00:00

Villages du Lac de Paladru Isère Venez rencontrer la quarantaine d’artistes invités à créer et participez en famille aux ateliers proposés ! Le thème de la pirogue est à l’honneur avec un regard croisé entre la sculpture Waka de Vincent Gontier et le bâtiment du futur musée archéologique musee.archeologique@paysvoironnais.com +33 7 64 81 02 19 https://www.paysvoironnais.info/musee-archeologique-du-lac-de-paladru-2018.html dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villages du Lac de Paladru Autres Lieu Villages du Lac de Paladru Adresse Ville Villages du Lac de Paladru lieuville 45.47329#5.55143