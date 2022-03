BALADE AU LAC DU SALAGOU Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault Ganges EUR 1 1 Profitez d’une excursion au lac du Salagou en famille pour les vacances de Pâques.

Départ à 10h et retour à 17h30 de l’école de la Marianne.

