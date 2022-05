Balade au Jardin Forêt Jardin Forêt de Simandre Simandre Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Jardin Forêt de Simandre, le samedi 4 juin à 14:00

Visites guidées du terrain par le collectif du Lion d’Or, à partir de la création menée avec une classe de CE2/CM1 de l’ecole de Simandre. Départs de visite à 14h – 15h – 16h. Durée: 50 min environ

Inscription conseillée. gratuit – 15ans/5€

Nous vous invitons à une visite poétique et ludique du Jardin Forêt en création ! Jardin Forêt de Simandre 71290 Simandre Simandre Saône-et-Loire

