Nantes Landreau Loire-Atlantique, Nantes Balade au fil des jardins Landreau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade au fil des jardins Landreau, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Nantes. 2021-07-23

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Sur inscription au 02 40 99 26 00 ou sur https://www.orpan.fr/ Seniors Distance : boucle d’environ 4,5 km, chaussures de marche et tenue adaptée recommandéesPensez à apporter votre repas froid, gratuit sur inscription au 02 40 99 26 00 ou sur https://www.orpan.fr/Au départ de l’arrêt de Tram 1 « Landreau » – Rue du Landreau. Prévoir un ticket de transport Activité proposée par l’ORPAN et l’association ECOS Landreau Angle rue du Landreau Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Landreau Ville Nantes Age maximum Seniors lieuville Landreau Nantes