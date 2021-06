Clichy Parvis du Pavillon Vendôme Clichy, Hauts-de-Seine Balade « Au fil de nos eaux » avec MDB Clichy (92) Parvis du Pavillon Vendôme Clichy Catégories d’évènement: Clichy

Parvis du Pavillon Vendôme, le dimanche 6 juin à 09:30

Itinéraire peu valloné, avec la possibilité de nous rejoindre aux étapes suivantes : Pavillon Vendôme – Clichy : 9h30 Gare d’Asnières, rue Denis Papin : 9h40 Gare de Bois-Colombes, place Gabriel Péri : 9h45 Gare de Colombes, rue Saint-Denis : 9h55 55 kilomètres à vélo un dimanche matin, chiche ? Parvis du Pavillon Vendôme 2 Rue du Guichet, 92110 Clichy Clichy Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T09:30:00 2021-06-06T14:00:00

