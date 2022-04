BALADE AU FIL DE L’EAU PAR L’ASSOCIATION POUR LE CANAL DE LUNEL Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Lunel Hérault Lunel L’association Pour le Canal de Lunel vous convie à une balade le dimanche 24 avril 2022 à 10h. Deux parcours sont proposés : – Parcours de 7,8 km ru rond-point Pascalet pour la marche promenade

– Parcours de 11,5 km au pont des Passes à Saint-Nazaire de Pézan pour la marche sportive, nordique et course à pied À 12h, un apéritif de bienvenue sera proposé.

Puis, à 13h, repas tiré du sac.

