La Martinette est un canal millénaire, creusé par les Bénédictins, fondateurs de l’abbaye de St Barnard. Venant des marais de Peyrins, la Martinette traverse Romans et se jette dans l’Isère au quartier de la Presle. Pendant des siècles, ce quartier, grâce à ses eaux, demeure le cœur industriel de Romans. Il perd ce rôle au XIXe siècle, mais aujourd’hui, une promenade de deux heures le long de ses rives permet de découvrir la nature dans la ville en admirant iris, consoudes, tritons, sangsues et libellules. (prévoir des chaussures confortables) Balade proposée par la Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois.

Réservation obligatoire.

