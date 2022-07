Balade au fil de l’eau entre Nature et Culture, 17 août 2022, .

Balade au fil de l’eau entre Nature et Culture



2022-08-17 14:00:00 – 2022-08-17

EUR 0 0 Au fil de l’eau, découvrons les richesses naturelles et culturelles du plateau d’Iraty. Espace intermédiaire entre les provinces de Basse-Navarre, de Soule, de Salazar et d’Aezkoa, le plateau est un lieu riche d’une longue histoire. Lieu de frontière et lieu d’échanges, les hommes y vivent depuis des millénaires, y élèvent leur troupeau et façonnent l’environnement montagnard. Troupeaux domestiques et biodiversité spontanée trouvent ici une complémentarité, une interdépendance, à l’instar du majestueux Vautour fauve.

Au programme, balade guidée sur le sentier d’interprétation, au fil de l’eau, découverte de la faune et flore des tourbières et de la forêt environnante. Rencontre avec les espèces animales et végétales qui croiseront notre chemin.

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés suivant la météo.

