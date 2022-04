BALADE AU FIL DE L’EAU EN CANOË Sérignan, 5 juillet 2022, Sérignan.

BALADE AU FIL DE L’EAU EN CANOË Sérignan

2022-07-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-30 12:00:00 12:00:00

Sérignan Hérault

0 0 EUR Adoptez un nouveau point de vue sur le patrimoine qui nous entoure. Depuis l’eau, appréciez le site caché et méconnu des Moulins de Saint-Pierre, la faune et flore, l’histoire de l’Orb et de ses riverains, les ponts, le village de Sérignan.

6 km de descente, navette jusqu’à la mise à l’eau aux Moulins de Saint-Pierre .

Chaque participant signe un contrat de location du matériel avec Bayou Canoë avant le départ (rdv à 9h45).

Cette balade, est accompagnée par une guide-conférencière et non un professionnel du canoë.

Dernière réservation la veille à 15h.

Bayou Canoe

Sérignan

dernière mise à jour : 2022-04-15 par