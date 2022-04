Balade au fil de l’eau. Beauvais, 12 juin 2022, Beauvais.

Balade au fil de l’eau. Beauvais

2022-06-12 – 2022-06-12

Beauvais 60000

Flânez le long du Thérain, cette rivière nerveuse et poissonneuse qui sillonne Beauvais, et découvrez ici et là, un moulin , une fontaine, des bains municipaux. Ils sont autant des témoins des nombreux canaux qui rythmaient la trame urbaine de cette “petite Venise” picarde.

JF Bouche/Ville de Beauvais

Beauvais

