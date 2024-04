Balade au fil de l’Austreberthe Saint-Paër, samedi 24 août 2024.

Balade au fil de l’Austreberthe Saint-Paër Seine-Maritime

En couple, entre amis ou en famille, découvrez en kayak biplace la rivière Austreberthe ! Cette balade vous emmène à la découverte du parcours touristique du Paulu, situé à 30 minutes de Rouen et d’Yvetot, pour une balade en kayak à la découverte des richesses naturelles de l’Austreberthe. Prenez votre pagaie, et en route pour l’aventure !

À deux, découvrez dans un kayak biplace la rivière de l’Austreberthe aux eaux vives sur ce parcours aménagé de 14 kilomètres dont les 3 petites chutes raviront les plus téméraires. Les berges verdoyantes et paisible de l’Austreberthe vous révèleront tous leurs secrets depuis l’eau Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir faune et flore de rivière.

Entre deux coups de pagaies, Hugo votre accompagnateur vous fera découvrir les trésors cachés de ce charmant cours d’eau préservé et réhabilité au fil des ans. Laissez vous glisser au rythme de la rivière et de l’eau pour découvrir ce coin pittoresque de Seine-Maritime qui a conservé tout son charme naturel.

Sur réservation.

Public public de 12 ans minimum. Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Nombre de participants 8 à 24 pers.

Matériel fourni kayak, gilet, casque, pagaie.

Matériel à prévoir crème solaire, tenue nautique (ou tenue sportive), coupe-vent, chaussures fermées obligatoires.

Pré-requis savoir nager et avoir une expérience minimum en kayak (être capable d’éviter branches et obstacles).

Cette prestation est labellisée Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 14:00:00

fin : 2024-08-24 17:00:00

Saint-Paër 76480 Seine-Maritime Normandie hugo@pagaiesenseine.fr

L’événement Balade au fil de l’Austreberthe Saint-Paër a été mis à jour le 2024-04-03 par Seine-Maritime Attractivité