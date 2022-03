Balade au fil de l’Austreberthe Saint-Paër Saint-Paër Catégories d’évènement: Saint-Paër

Seine-Maritime

Balade au fil de l’Austreberthe Saint-Paër, 9 juillet 2022, Saint-Paër. Balade au fil de l’Austreberthe Au niveau du départ du parcours touristique Association du gîte du Valnaye / Vallée Itinéraire Seine Initiative Touristique en Roumare Saint-Paër

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-09 17:00:00 17:00:00 Au niveau du départ du parcours touristique Association du gîte du Valnaye / Vallée Itinéraire Seine Initiative Touristique en Roumare

Saint-Paër Seine-Maritime Saint-Paër C’est à bord d’un kayak biplace que vous partirez pour ce parcours détente de 14 km sur la rivière Austreberthe. Entre deux coups de pagaie, Hugo votre accompagnateur vous fera découvrir les trésors cachés de ce charmant cours d’eau préservé et réhabilité au fil des ans. Ce parcours reliant le Paulu à Duclair est ponctué par 3 petites chutes qui raviront les plus téméraires ! A partir de 12 ans – Durée : 3h

Réservation obligatoire

Tarif : 25€/personne C’est à bord d’un kayak biplace que vous partirez pour ce parcours détente de 14 km sur la rivière Austreberthe. Entre deux coups de pagaie, Hugo votre accompagnateur vous fera découvrir les trésors cachés de ce charmant cours d’eau préservé et… C’est à bord d’un kayak biplace que vous partirez pour ce parcours détente de 14 km sur la rivière Austreberthe. Entre deux coups de pagaie, Hugo votre accompagnateur vous fera découvrir les trésors cachés de ce charmant cours d’eau préservé et réhabilité au fil des ans. Ce parcours reliant le Paulu à Duclair est ponctué par 3 petites chutes qui raviront les plus téméraires ! A partir de 12 ans – Durée : 3h

Réservation obligatoire

Tarif : 25€/personne Au niveau du départ du parcours touristique Association du gîte du Valnaye / Vallée Itinéraire Seine Initiative Touristique en Roumare Saint-Paër

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Paër, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Paër Adresse Au niveau du départ du parcours touristique Association du gîte du Valnaye / Vallée Itinéraire Seine Initiative Touristique en Roumare Ville Saint-Paër lieuville Au niveau du départ du parcours touristique Association du gîte du Valnaye / Vallée Itinéraire Seine Initiative Touristique en Roumare Saint-Paër Departement Seine-Maritime

Balade au fil de l’Austreberthe Saint-Paër 2022-07-09 was last modified: by Balade au fil de l’Austreberthe Saint-Paër Saint-Paër 9 juillet 2022 Saint-Paër seine-maritime

Saint-Paër Seine-Maritime