Saint-pere-sur-loire En Loire Saint-Père-sur-Loire Balade « Au fil de la Loire » En Loire Saint-pere-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Père-sur-Loire

Balade « Au fil de la Loire » En Loire, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-pere-sur-loire. Balade « Au fil de la Loire »

En Loire, le vendredi 25 juin à 18:00

– par la Maison de Loire du Loiret – A bord de votre embarcation (canoë-kayak), naviguez entre les îles boisées, falaises et bancs de sable. Au rythme du fleuve royal, découvrez une nature paisible et sauvage. Durée estimée : 3h, de Saint-Père-sur-Loire à Saint-Benoît-sur-Loire.

Voir http://www.maisondeloire45.fr/index.php/animations/nos-prochains-rendez-vous/30-la-loire-en-canoe?date=2019-09-28-14-00

Balade « Au fil de la Loire » En Loire Rue Montbarry, Saint-pere-sur-loire Saint-pere-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T18:00:00 2021-06-25T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Père-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu En Loire Adresse Rue Montbarry, Saint-pere-sur-loire Ville Saint-pere-sur-loire lieuville En Loire Saint-pere-sur-loire