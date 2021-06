Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850, Charnay-lès-Mâcon Balade au delà de Laval Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: 71850

Charnay-lès-Mâcon

Balade au delà de Laval Charnay-lès-Mâcon, 24 juin 2021-24 juin 2021, Charnay-lès-Mâcon. Balade au delà de Laval 2021-06-24 17:00:00 – 2021-06-24 19:00:00

Charnay-lès-Mâcon 71850 5 5 EUR Pour cette balade d’environ deux heures, faites confiance a` Hervé Josserand, guide de pays pour vous conter Charnay autrement.

Une promenade qui vous emmènera, à coup sûr, là où vous ne vous attendez pas… et qui ravira les plus curieux d’entre vous ! Alors, laissez-vous surprendre … Réservation obligatoire

Prévoir de bonnes chaussures et une gourde.

Annulation en cas d’intempéries. Pour cette balade d’environ deux heures, faites confiance a` Hervé Josserand, guide de pays pour vous conter Charnay autrement.

Une promenade qui vous emmènera, à coup sûr, là où vous ne vous attendez pas… et qui ravira les plus curieux d’entre vous ! Alors, laissez-vous surprendre … Réservation obligatoire

Prévoir de bonnes chaussures et une gourde.

Annulation en cas d’intempéries.

Détails Catégories d’évènement: 71850, Charnay-lès-Mâcon Étiquettes évènement : Autres Lieu Charnay-lès-Mâcon Adresse Ville Charnay-lès-Mâcon